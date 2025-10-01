イランは中東に位置するイスラム共和制国家であり、日本の約4.4倍の国土に約9000万人が暮らしています。そんなイランの地盤を人工衛星のデータを用いて分析した研究では、イランが地下水のくみ上げによって「世界で最も深刻な地盤沈下スポット」のひとつになっていることが示されました。Widespread Extent of Irrecoverable Aquifer Depletion Revealed by Country‐Wide Analysis of Land Surface Subsidence Hazard in Iran - P