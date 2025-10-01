女優の本田翼が、1日までにインスタグラムを更新。かわいい犬が描かれたニットを着た姿に「天使」と絶賛の声が相次いでいる。【別カット】もこもこコートもかわいい本田翼（ほか3枚）ファッションブランド「THE TOE」初となる旗艦店の南青山店を訪れた本田は「店内は、世界各国から集められた家具と最新コレクションが楽しめますブラウンがベースの世界観がとても素敵でwebでチェックしてた洋服たちが生で見れてしあわせでし