【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】暦の上ではとっくに秋。でも昼はまだまだ暑い。そんな初秋にはバッグに入れて携帯できるアウターが便利だ。袋に収納すればバッグに入れておいても邪魔にならず必要なときはサッと出せる。防水仕様を選べば急な降雨時は雨具代わりになり、キャンプなどのアウトドアシーンで活躍することも。＊＊＊【イエナカ趣味編：パッカブルアウターウエア】＜ハイエンド＞1. 機能