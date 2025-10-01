２０２４、２０２５年の大阪杯勝ち馬ベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）への参戦を目指すことが１０月１日、分かった。鞍上は引き続き、横山和生騎手＝美浦・フリー＝。管理する上村調教師が発表した。同馬は今春、大阪杯連覇を達成した後、１番人気に支持された宝塚記念で２着に敗れ、現在は滋賀・チャンピオンヒルズ