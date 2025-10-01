大阪市淀川区のマンションで9月23日、不審人物が部屋に侵入し、現金を盗む空き巣被害が発生した。被害者は、過去にも2回の被害を受けており、防犯カメラを設置していた。今回、被害者が外出中に犯行が行われ、カメラに捉えられた形だ。女性はこの人物と面識はないといい、警察は窃盗事件として捜査している。外出中に…不審人物が現金窃盗「怖かった」大阪市淀川区にあるマンションで9月23日に撮影されたのは、様子をうかがいなが