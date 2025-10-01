プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１日、１１月１４日東京・後楽園ホールで開催する「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」の全対戦カードを発表した。メインイベントで藤波が新日本プロレス「ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者」ザック・セイバーＪｒと初シングルマッチで対決する大会は、全８試合がシングルマッチの画期的なマッチメイクとなった。新日本プロレスの永田裕志、無我出身でプロ