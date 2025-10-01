北日本の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。仙台市内では、局地的な大雨で冠水被害が相次いでいます。こちらは午前11時頃の仙台市宮城野区の映像です。道路が冠水し、複数の車が水没しているのが確認できます。消防によりますと、「車が浸水して出られない」と消防に通報があり、乗っていた3人が救助されたということですが、けがの有無など詳しい状況はわかっていま