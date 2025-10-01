きのう夜、千葉県松戸市のアパートで火事があり、男性1人が死亡しました。きのう午後11時すぎ、松戸市松戸のアパートで近くに住む女性から「アパートが燃えている」と110番通報がありました。警察によりますと、火が出たのは2階建てアパートで、およそ3時間後に消し止められましたが、アパートの2階の1室にいた男性が死亡しました。この部屋には父親と10代の娘の2人が住んでいて、出火当時は2人とも家にいたということです。娘は軽