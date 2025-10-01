10月1日は多くの企業で内定式が行われています。“超売り手市場”が続くなか、企業も様々な工夫を凝らしています。全国でも最大規模、グループ全体でおよそ1000人が参加したのは、大手家電量販店「ノジマ」の内定式です。来年度の初任給は31万7000円で、30万円台を初めて上回った今年度よりもさらに1万円高くなっています。内定者「他社と比べても比較的高い賃金だと思う。今後も上がる見込みがあるということで、そこに期待したい