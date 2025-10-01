ウソの内容の処方箋を使って抗がん剤などの高額な薬をだまし取ったとして、医師の男が逮捕されました。警視庁によりますと、医師の小西悠太郎容疑者は2021年7月から8月にかけて、ウソの内容の処方箋を作成して、都内の薬局から抗がん剤などの薬、あわせておよそ401万円分をだまし取った疑いがもたれています。小西容疑者は薬を転売していたとみられ、調べに対し容疑を認め、「借金返済などのためにやった」などと供述しているとい