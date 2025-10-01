きのう夜、東京・杉並区の住宅街で木造2階建ての住宅が倒壊しました。近隣の住民には、自主避難が呼びかけられています。現場から中継です。【写真を見る】「今にも崩れそうだなと」東京・杉並区の木造2階建て住宅倒壊近隣住民に自主避難呼びかけ崩れた擁壁にはヒビも… 警視庁や区が原因調査中私のうしろに見えるのが倒壊した住宅で、こちらからは確認できませんが、向かいのマンションの敷地内にまで倒壊した住宅の破片