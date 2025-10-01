東京・町田市で76歳の女性が自宅マンションの階段で刺され死亡した事件で、逮捕された男が「襲いやすそうな人を探して歩いていた」と供述していることがわかりました。警視庁によりますと桑野浩太容疑者は昨夜、町田市のマンションの外階段で、住人の秋江千津子さんを包丁で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。秋江さんはその後死亡しました。近隣住民「女の人のすごく大きな悲鳴がずっと続いていました。（一緒にいた娘