気象台は、午前11時47分に、大雨警報（土砂災害）を松島町に発表しました。また洪水警報を多賀城市、七ヶ浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・松島町に発表 1日11:47時点東部では、1日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・土砂災害・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm