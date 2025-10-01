10月1日午前11時40分、宮城県に記録的短時間大雨情報が発表されました。レーダーによる解析で、仙台市宮城野区付近で1時間におよそ100ミリの記録的な大雨になっています。記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測や解析したときに発表されます。この情報が発表された時は、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味して