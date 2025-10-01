太陽石油株式会社と三井化学株式会社が、サーキュラーエコノミーの実現に向けた協業について検討を開始しました。両社がそれぞれ進めてきたケミカルリサイクルの取り組みを活かし、廃プラスチックを原料とするケミカルリサイクル製品の供給拡大を目指します。 太陽石油／三井化学 サーキュラーエコノミー実現に向けた協業検討 太陽石油は、ISCC PLUS認証の取得や廃プラスチック分解油等の受入設備建設を進め、製油