国から公設秘書の給与をだまし取ったとして、元参議院議員の石井章被告が在宅起訴された事件で、秘書として登録されていた男性に対し、石井被告本人が直接、名義貸しを依頼していたとみられることが新たにわかりました。元議員の石井章被告と事務を統括していた大川香留被告は、勤務実態がない石井被告の親族の男性を公設第二秘書として届け出て、国から秘書給与など828万円ほどをだまし取ったとして先月30日、東京地検特捜部に詐