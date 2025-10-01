自民党総裁選に立候補している小泉農水相は1日、総裁選の投票資格がある神奈川県連の党員が名簿から削除されていた件に、自身に近い県議が関わっていたとする一部報道を受け、「全く関知していない」などとコメントを出しました。小泉氏が県連会長を務める神奈川県連では、総裁選の投票資格のある党員らの数について、「事務的なミス」により、826人を誤って削除していたとして、訂正しています。先月30日夜に配信された週刊文春オ