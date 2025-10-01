イオンは、食品値上げや米（コメ）の価格上昇による消費変化に対応するため、下期もプライベートブランド（PB）「トップバリュ」でお得感ある新商品やリニューアル品を続々と発売する。なかでも主食を代替できる米飯類、麺類、パン類に注力。価格訴求の「ベストプライス」として、ボリューム満点で本体498円の冷凍ワントレー、メロンパンなど人気の12種類をそろえた手軽なおやつパン、麺の量や塩分を抑えたタテ型カップ麺（税別98