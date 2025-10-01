LRQAリミテッドが、三菱重工業株式会社に対し、原子力分野における品質マネジメントの国際規格「ISO 19443:2018」の認証を授与しました。これは日本企業として初の認証取得となり、2025年7月31日(木)には認証授与式が実施されました。 LRQAリミテッド 三菱重工業に原子力分野の国際規格「ISO 19443」を日本で初めて認証 ISO 19443は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001を基盤とし、原子力産業に特