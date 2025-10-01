東京地裁＝東京・霞が関捜査で訪れた火災現場で現金を盗んだとして、窃盗罪に問われた警視庁捜査1課の元警部政野亮二被告（51）の公判が1日、東京地裁であり、検察側は懲役3年を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め結審した。判決は16日。検察側は論告で、職務で知った情報を悪用し、被告にしかできない悪質な犯行だと指摘。2022年から現金を盗んでおり「常習性も認められる」と非難した。被告は最終意見陳述で「深く