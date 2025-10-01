郵便局に並ぶ軽バン＝9月、東京都内日本郵便が配達員の酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は1日、貨物自動車運送事業法に基づき47都道府県の111郵便局に対し、軽バン計188台を15〜160日間の使用停止とする行政処分を通知した。8日から効力が発生する。日本郵便の五味儀裕執行役員は1日午前、東京運輸支局（品川区）で通知文書を受け取り「重大な法令違反であり、大変重く受け止めてい