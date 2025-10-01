サイバー攻撃による「アサヒグループホールディングス」のシステム障害は、発生から3日目となりました。依然として復旧のめどは立っておらず、長期化した場合の影響への懸念が出ています。大規模なシステム障害は現在も続いていて、国内の受注や出荷、生産が止まっています。大手3社の飲食店向けの樽生ビールは、いずれかの会社の倉庫に集めた上でまとめて配送されるケースがあり、アサヒの倉庫からキリンやサッポロのビールを共同