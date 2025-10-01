歌手氷川きよし（48）の約4年ぶりとなるオリジナルアルバム「KIINA.」が11月19日にリリースされることが1日、発表された。この日、最新アーティスト写真とジャケット写真が公開された。同アルバムは初回限定盤（CD＋DVD）、通常盤（CD）の2タイプを発売。全曲がオリジナル作品で構成され、氷川自身のアーティストとしての“深化”と、ジャンルを超えた“KIINA.”の現在を詰め込んだ全12曲を収録している。歌手活動再開第1弾シング