1日朝早く、横手市のアパートに設置された防犯カメラでクマが歩く姿が撮影されました。ABSあきたアプリに投稿された映像です。1日午前4時55分ごろ、横手市八幡字石町のアパートに設置された防犯カメラがクマの姿をとらえました。映像の提供者によりますと、午前5時すぎに広報車が「クマが出た」というアナウンスをしていたため、防犯カメラを確認したところクマが映っていたということです。提供者は「玄関のすぐそば