長岡市内の会社の女子ロッカー室に侵入し、ロッカーの中からカギ1個を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の疑いで長岡市に住む28歳の無職の男が10月1日、逮捕されました。警察によりますと、男は2022年の7月上旬から9月下旬までの間に、長岡市内にある会社の女子ロッカー室に侵入し、ロッカーの中からカギ1個を盗んだ疑いがあります。男は今年9月、このカギから作った合カギを使って女性の自宅に侵入したとこ