教員グループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人で横浜市の小学校教諭の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認め謝罪しました。 【写真を見る】“盗撮画像共有”の教員グループ 横浜市の小学校教諭･小瀬村史也被告(37) 初公判で起訴内容認める「グループ開設者の森山勇二被告に誘われ… 」 起訴状などによりますと横浜市の小学校教諭 小瀬村史也被告37歳は、7歳の女子児童の下着を盗撮し、教員が参加