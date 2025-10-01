¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¸½ºß¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âè6Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç1-2¤Èº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤Ë¤â0-1¤ÈÇÔËÌ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç