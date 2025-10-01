U-20ワールドカップのグループA第2節が現地時間30日に行われ、U-20日本代表は開催国のU-20チリ代表と対戦した。初戦のU-20エジプト代表戦で2-0で勝利した日本。同じく初戦 U-20ニュージーランド代表に勝利した開催国のチリとの一戦を迎えた。日本はエジプト戦から先発を2人変更。MF平賀大空とFW高岡伶颯が今大会初スタメンを飾り、DF市原吏音、MF佐藤龍之介らが前回に引き続き先発に名を連ねた。完全アウェイの中、立ち上がりから