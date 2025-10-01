プレミアリーグ第6節、ニューカッスルとアーセナルの対戦は1-2とアーセナルの勝利に終わったが、前半に起こったPKの判定が物議を醸している。14分にアーセナルのヴィクトル・ギェケレシュはディフェンスの背後を取り、飛び出したGKニック・ポープと交錯。ギェケレシュは接触で倒れた。主審ジャレッド・ジレットは一度はPKと判定したが、VARの介入によりこれを覆した。試合はドロップボールで再開されている。アーセナルのミケル・