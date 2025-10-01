三井住友カードは、「三井住友カード Visa Infinite」の募集を9月30日に開始した。年会費は本会員が99,000円で、家族会員は無料。基本還元率は1.0％で、対象のコンビニ・飲食店では最大20％となる。前年の年間利用額が400万円以上の場合には40,000ポイント、700万円以上の場合には110,000ポイントを追加で付与する。入会＆利用特典として、入会後3か月後の月末までに合計100万円以上の利用で100,000ポイントを進呈する。海外・国内