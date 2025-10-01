バーガーキングが、ウリである「直火焼きの100％ビーフパティ」を最も素直に、そのまま味わえる品として、バンズでサンドしないパティ商品「オン ザ ビーフ」3種類を2週間限定で発売したので、買ってきて食べてみました。直接炎で焼かれた直火焼きの100％ビーフパティの旨さをそのまま味わえる『オン ザ ビーフ』3種を新発売！シンプルな塩コショウ、こだわりのソース、相性抜群のライスから選ぼう！https://www.burgerking.co.jp/