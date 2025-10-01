大谷が“歴代最速”の一発を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月30日、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で「1番・DH」で先発出場。衝撃の一発を放った。初回の第1打席で先制ソロを放ち、ドジャー・スタジアムをいきなり湧かせた。【動画】大谷がポストシーズン初戦で圧巻の先頭打者アーチを放ったシーンレッズの剛腕ハンター・グリーンの100.4マイル（約162キロ）の直球を打ち砕き、打球