NTTドコモは、「iPhone 16」128GBの実質価格を改定した。「いつでもカエドキプログラム」での負担総額が5万9345円になった。 対象となる購入方法は、機種変更、契約変更（FOMA→5G、Xi→5G）、機種だけ（白ロム）購入の場合となる。 iPhone 16 128GBを購入し、23か月目に端末を返却した場合の負担額は、5万9345円となる。 なお、返却時に未払金がないこと、機種に故障などがなく正常に動作することが確認でき