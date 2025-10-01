チリで開催中のU-20ワールドカップ。U-20日本代表は、9月30日のグループステージ第2節で地元チリを2-0で下した。前半のPKはFW高岡伶颯が失敗するも、後半に得たPKをDF市原吏音が決めて先制すると、横山夢樹の追加点で開催国を下した。『ADN』によれば、チリのニコラス・コルドバ監督は、日本戦後にこのように話していたそう。「彼ら（日本）はとても精度が高い。難しい試合になることは分かっていた。彼らはトランジション（切り替