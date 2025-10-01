女子ゴルフで双子の岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと）姉妹がサーフィンをする様子に、驚きの声が寄せられている。「ＨａｗａｉｉＤａｙｓｖｏｌ．２ツインズ初めてのサーフィンに挑戦」とつづられ、岩井姉妹のインスタグラムが１日までに更新。２人が笑顔で波に乗るショットや、ボードの上でバランスをとるムービーがシェアされた。この投稿には「か、か、か、かっけーーーー」「絵になるなぁ〜」「このまま波に乗っ