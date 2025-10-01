日本銀行が3カ月ごとに企業の景況感を調査する「短観」で、大企業製造業の景気判断を示す指数が2期連続で改善しました。【映像】大企業・製造業 2期連続で改善日銀によりますと、大企業・製造業の景気判断を示す指数は、自動車や繊維などで上昇し、前回6月の調査から1ポイント改善しました。アメリカとの関税交渉が合意に至ったことで不確実性が低下したことや、価格転嫁の動きが進んだことなどが要因です。一方で、鉄鋼など