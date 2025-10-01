きょう1日（水）は、北日本から東日本はくもりや雨となるでしょう。上空の寒気の影響で大気の状態が不安定なため、午前中に引き続き所々で雷を伴って激しい雨が降りそうです。西日本や南西諸島は概ね晴れますが、所により雷雨やにわか雨があるでしょう。あす2日（木）は、西日本から東日本では前日からの雨が明け方ごろにひと段落し、広い範囲で晴れそうです。北日本では雲が広がりやすいものの時々晴れ間があるでしょう。また、あ