気象庁は、宮城県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】気象庁のHP仙台市宮城野区付近では、午前11時30分までの1時間に約100mmの猛烈な雨が降ったとみられています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）