ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では９月３０日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で巨人の田中将大投手（３６）が待望の日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成したことを報じた。田中は、中日戦（東京Ｄ）に先発し、６回２失点の粘投。レギュラーシーズン最終登板で３勝目を挙げ、金字塔を打ち立てた。日米通算