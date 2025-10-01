◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース―レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。ポストシーズンでの一発、先頭打者弾はいずれも昨年10月17日のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来となった。第4打席でも一