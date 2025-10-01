【UEFAチャンピオンズリーグ】アトレティコ・マドリード 5−1 フランクフルト（日本時間10月1日／リアド・エア・メトロポリターノ）【映像】堂安律が「無双キープ」の一部始終フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、圧巻のボールキープを披露。4選手の厳しいマークをものともせずに狭い局面を突破し、ファンたちから称賛の声が上がった。フランクフルトは日本時間10月1日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ