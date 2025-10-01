アメリカのヘグセス国防長官は緊急招集した軍の将官らに「肥満は容認できない」などと語り、兵士の体力テスト実施など、組織改革の必要性を訴えました。【映像】ヘグセス国防長官「太った兵士を目にするのは疲れる」「戦闘部隊を見渡して、太った兵士を目にするのは疲れる。ペンタゴンで将軍や提督の肥満を見るのも容認できない」（ヘグセス国防長官）ヘグセス国防長官は9月30日、世界各地から数百人の将官を招集し、緊急の会