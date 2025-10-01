立ち枯れしたヒマラヤ杉＝９月２２日、大和市立光丘中学校大和市立光丘中学校（同市大和南）のシンボルツリーとして生徒や関係者らに長年親しまれてきたヒマラヤスギが立ち枯れ状態に陥った。原因は不明だが、倒木の恐れもあり、２０２５年度内に伐採されることになった。このヒマラヤスギは同校創立４年目の１９６３年に寄贈され、正門前に植樹された。当時は高さ５メートル、根元の直径２０センチ、樹齢約１５年で、現在の樹