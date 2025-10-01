イングランド・プレミアリーグのアーセナルが冬の移籍市場で同リーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）を獲得する可能性がありそうだ。英メディア「３ＡＤＤＥＤＭＩＮＵＴＥＳ」によると、リーグ２位（１日現在）で首位リバプールを追いかけるアーセナルがリーグ制覇に向けて、来年１月の冬の移籍市場で補強に乗り出すという。「アーセナルがタイトル獲得の渇きを終わらせようとしている中、ミケル・アルテ