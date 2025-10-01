東京シティ競馬（TCK）は、今年3月に南関東競馬の新記録となる「1日7勝」を達成した矢野貴之騎手と、大井競馬場内の飲食店「煮込みとビールのお店 253 by STAR LIGHT」とのコラボ企画を、10月5日から24日までの大井競馬開催日に実施すると発表した。矢野貴之騎手、金沢競馬場復興へ寄付1日7勝の新記録期間中は、矢野騎手の快挙にちなみ、大井競馬場名物の「もつ煮込み」を含む7品目を盛り合わせた特別メニュー「1日7勝プレート