2025年9月30日、8月に発生した大雨による被害を受けた金沢競馬に対し、全国公営競馬主催者協議会および地方競馬全国協会から見舞金が贈呈された。矢野貴之騎手、金沢競馬場復興へ寄付「心から感謝申し上げます」贈呈式には、全国公営競馬主催者協議会会長代理の武川晴俊氏と、地方競馬全国協会理事長の斉藤弘氏が出席。見舞金を受け取ったのは、金沢競馬管理者である石川県知事の馳浩氏だった。馳知事は「皆様のお心遣いに心