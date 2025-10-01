タレント、キム・ナヨン（43）が東京で過ごした一日が話題だ。【写真】キム・ナヨンが炎上9月28日、キム・ナヨンのYouTubeチャンネルでは、出張で東京に訪れた様子が公開された。動画の冒頭で彼女は「“明日がない人”みたいに遊ぼう」と語り、幸せそうな笑顔を見せている。東京の街を歩きながら流行中の抹茶ドリンクを味わい、アサイーボウルや大福などの人気スイーツを次々と堪能したキム・ナヨン。仕事終わりにはビールを飲み干