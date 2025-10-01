11月から、子どもが1人の世帯も対象となる石川県の子育て支援策「プレミアムパスポート」。1日から、その申請の受け付けが始まりました。 協賛する石川県内の約3000店舗で、割引などの特典が受けられる「プレミアムパスポート」。これまで18歳未満の子供が2人以上の世帯が対象でしたが、11月からこども1人の世帯にも、支給対象が拡大されることになりました。1日からその受付が始まり、金沢市の駅西市民センタ}