国内最高峰の障害馬術競技イベント「Tokyo Equestrian Festival 2025」が、10月25日（土）にJRA馬事公苑（東京都世田谷区）で開催される。本イベントは「日本の馬術競技の国際化」をテーマに掲げ、日本のトップライダーから若手注目選手までが集結。障害馬術競技をはじめ、引退競走馬との交流プログラム、トークセッション、アートや音楽とのコラボレーションなど、多彩な内容が予定されている。競技では、障害物の高さ145セ