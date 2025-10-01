意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【愛知県の方言】「ひきずり」の意味は？「ひきずり」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、食べ物です。いったい、「ひきずり」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「すき焼き」でした！「ひきずり」は、愛知県の方言で「すき焼き」という意味があります。すき焼き